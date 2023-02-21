Португалия готова отправить танки Leopard 2 в Украину в следующем месяце

Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2A6 уже в марте.

Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2A6 уже в марте.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Минобороны Португалии.

"Решение было принято в рамках текущих контактов с союзниками и партнерами»" - говорится в заявлении.

А значит, три боевых танка Leopard 2A6 доставят в Украину уже в марте.

Агентство отмечает, что несколько стран предложили передать современные танки в Украину, хотя не все подтвердили, какое количество они планируют прислать.

"Большинство юга и востока Украины, где происходят многие жестокие сражения, являются идеальной областью для комбинаций современных западных танков и бронетанковых транспортных средств, чтобы вести контратаку", - добавили журналисты.

Кроме того, Leopard 2, Abrams и Challenger 2 имеют большие пулеметы, уничтожающие пехоту на открытых локациях. Еще одним преимуществом Leopard 2, которые Португалия среди других стран планирует отправить, является наличие боеприпасов для 120 мм пушки в армиях стран-членов НАТО.