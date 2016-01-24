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    Порт в Кале прекратил работу из-за вторжения 200 мигрантов

    Инцидент произошел после демонстрация в поддержку мигрантов

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Около 200 мигрантов проникли на территорию французского порта Кале.
    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.

    Инцидент произошел после демонстрация в поддержку мигрантов, на которую собрались около 2 тыс. человек.

    Около 50 мигрантов проникли на британский паром, из-за чего чего порт приостановил свою работу.

    Отмечается, что некоторые мигранты отказались добровольно покинуть палубу, их сопроводила полиция.

    В настоящее время порт все еще закрыт.

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