Порт в Кале прекратил работу из-за вторжения 200 мигрантов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Около 200 мигрантов проникли на территорию французского порта Кале.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.

Инцидент произошел после демонстрация в поддержку мигрантов, на которую собрались около 2 тыс. человек.

Около 50 мигрантов проникли на британский паром, из-за чего чего порт приостановил свою работу.

Отмечается, что некоторые мигранты отказались добровольно покинуть палубу, их сопроводила полиция.

В настоящее время порт все еще закрыт.