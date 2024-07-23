Порт Ходейда в Йемене работает с ограничениями после удара Израиля

Удар Израиля по йеменскому порту Ходейда нанес ему значительный ущерб, однако он не полностью прекратил работу.

Удар Израиля по йеменскому порту Ходейда нанес ему значительный ущерб, однако он не полностью прекратил работу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает издание The National.

"Йеменский порт Ходейда на берегу Красного моря во вторник работает в ограниченных масштабах, несмотря на сильный ущерб в результате израильского удара. Главный представитель хуситов в Ходейде Мухаммад Кахим заявил, что порт возобновил активность менее чем через сутки после удара Израиля", - отмечает издание.

Сообщается, что экстренные службы на 80% взяли под контроль распространение огня, опасность для местных жителей уменьшилась.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, пожар в порту продолжается.