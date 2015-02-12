Порошенко заявил о "неприемлемых" условиях России на переговорах в Минске

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока на переговорах в Минске нет хороших новостей, а некоторые предложения российской стороны он назвал "неприемлемыми", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, пока хороших новостей нет. На данный момент ни одной новости. Надежда все еще есть", — сказал он, заявив о некоторых "неприемлемых условиях" с российской стороны.

По итогам встречи, которая продолжалась в Минске более полусуток, ожидается подписание президентами России, Франции, Украины и канцлером ФРГ документа по разрешению конфликта.

По сообщению украинского УНН, результатом переговоров в Минске стала договоренность о прекращении огня на двое суток. По информации источника в дипломатических кругах, была достигнута договоренность о прекращении огня на 48 часов, отводе тяжелого вооружения и создании демилитаризованной зоны.

Планируется, что договоренности будут подписаны сегодня, а отвод войск начнется с 14 февраля.

В то же время пока не известно, на каком уровне будет подписан документ с договоренностями.