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    Порошенко заявил о готовности Украины отвести танки от линии разграничения

    Москва должна обеспечить режим прекращения огня на контролируемой боевиками территории

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов отвести танки от линии разграничения.

    Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Харькове, сообщает со ссылкой на издание «Газета.Ru».

    «Мы готовы сегодня... отвести танки», - заявил Порошенко.

    При этом он отметил, что Москва «должна обеспечить режим прекращения огня на контролируемой боевиками территории». Президент добавил, что также должны быть освобождены все заложники - как на востоке Украины, так и на территории России.

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