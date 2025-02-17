Порошенко заявил, что в Украине будут проведены президентские выборы

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы нового главы государства будут проведены 26 октября 2025 года.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы нового главы государства будут проведены 26 октября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на издание "Страна.UA", такую дату политик озвучил в интервью изданию "Цензор".

"Запишите: 26 октября этого года", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, когда в Украине могут пройти выборы.

По его словам, информацию об этом предоставили источники в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также источники в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней".

"Согласно нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает внесение изменений в реестр избирателей, источникам в Минединства, открывающих первый офис в Берлине. Исключительно для подготовки выборов", – утверждал Порошенко.