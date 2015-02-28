​Порошенко заявил, что шокирован сообщением об убийстве Немцова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что шокирован сообщением об убийстве известного российского политика Бориса Немцова.
Как передает Report, об этом он написал в своей твиттере.
Украинский лидер выразил уверенность, что преступление будет раскрыто.
"Шок. Бориса убили. Трудно в это поверить. Не сомневаюсь, убийцы будут наказаны. Рано или поздно. Светлая память", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные расстреляли политика Бориса Немцова.
News DepartmentАвтор новости
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