Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит альтернативы минским договоренностям в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, он заявил на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы не видим альтернативы минским договоренностям, все должно базироваться исключительно на них. Мы должны обеспечить их неуклонное и полномасштабное выполнение", - заявил президент.

Вместе с тем в ходе этого же заседания министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев стягивает на юго-восток страны дополнительные подразделения вооруженных сил. "Мы концентрируем резервы, строим инженерные сооружения, устанавливаем артиллерийские системы для подавления противника", - уточнил он.

Ранее, 22 января, президент Украины отдал приказ подтянуть войсковые резервы к району проведения силовой операции на юго-востоке страны.

Экстренное заседание СНБО Украины созвано президентом в связи с событиями в Мариуполе 23 января. Жилые кварталы города подверглись обстрелу, 30 мирных жителей в результате этого погибли, почти 100 получили ранения.