Порошенко заявил, что экс-глава Украины Янукович будет гореть в аду

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Украинский президент Петр Порошенко, выступая на церемонии вручения государственных наград членам семей героев Небесной Сотни, пожелал экс-главе государства Виктору Януковичу "вечно гореть в аду", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Вопрос против человечности не имеют срока давности. "Я не сомневаюсь, что он будет вечно гореть в аду, но это уже вне юрисдикции земного суда", - заявил Петр Порошенко.

Кроме того, Порошенко, восхваляя заслуги украинских военных, отметил, что армия "остановила врага на дальневосточных рубежах".

Ранее сообщалось, что президент Украины заявил о причастности помощника президента РФ Владислава Суркова к расстрелу людей на Майдане Незалежности (Площадь независимости) в феврале 2014 года.

В МИД РФ, комментируя эти высказывания, заявили, что ураинским следственным органам следовало бы заняться расследованием обстоятельств гибели людей на Майдане, в Одессе и Мариуполе, однако вместо этого они "предъявляют бредни, достойные психлечебницы"