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    Порошенко пообещал Украине скорую независимость от российского газа

    Газовую проблему Украины помогут решить инвесторы из Европы и США

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко считает, что через два года его страна не будет нуждаться в российском газе. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Корреспондент.net".

    Такое заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в Институте Европы при Цюрихском университете 19 января.

    "Я полностью убежден, что через два года нам вообще не нужен будет российский газ", - сказал Порошенко. Он отметил, что газовую проблему Украины помогут решить инвесторы из Европы и США.

    Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с польской компанией Gaz System о строительстве газопровода между двумя странами мощностью до 10 млрд. кубометров в год.

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