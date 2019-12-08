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Порошенко закидали яйцами на майдане - ВИДЕО

​Порошенко закидали яйцами на майдане

Экс-президент Украины Петро Порошенко принял участие в протестных акциях, которые проходят в центре Киева. 

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, отмечается, что бывший лидер страны выступал на трибуне перед участниками акции. После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!".

После этого из толпы на сцену полетели яйца. Одно попало в жену бывшего президента, а второе успел поймать депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.

После этого Порошенко обратился к толпе с призывом поймать бросавшего яйца.

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