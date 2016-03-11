​Порошенко: Я ненавижу воевать с Россией

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил, что ему неприятно воевать с Россией, но как главнокомандующий у него есть обязанность защищать Украину.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства в твиттере.

"Я ненавижу воевать с Россией, но как главнокомандующий я обязан защищать Украину", — сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что Россия не выполняет минские договоренности в части прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

По его словам, российская агрессия "стимулировала европейские стремления украинцев".