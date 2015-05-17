Порошенко: выборы в Донбассе возможны только после прекращения огня

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко на совещании с украинскими представителями в подгруппах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заявил, что проведение в этом регионе местных выборов возможно только после полного прекращения огня и отвода тяжелой техники.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в расширенном совещании участвовали также премьер-министр Украины Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов и представители силовых ведомств.

"Президент обратил внимание представителя в подгруппе по политическим вопросам Владимира Горбулина, что начинать диалог о модальности проведения местных выборов возможно только после полного прекращения огня и отвода тяжелой техники, верифицированного ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на совещании первоочередным был признан вопрос о необходимости немедленного освобождения всех заложников. Этим вопросом занимается подгруппа по гуманитарным вопросам.

Также речь шла о координации с международными организациями, чтобы упростить доставку гуманитарной помощи в Донбасс с соблюдением всех международных процедур. Порошенко подчеркнул важность восстановления контроля за участками российско-украинской границы.