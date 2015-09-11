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    Порошенко: Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам

    Президент заявил, что проведение местных выборов на территории ДНР и ЛНР угрожает срыву минского процесса

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам и быть признаны международными наблюдателями".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

    "Выборы в Донбассе должны пройти по украинскому законодательству, соответственно минским договоренностям и в соответствии с процедурами БДИПЧ ОБСЕ, быть приняты и подтверждены международными наблюдателями в условиях безопасности и свободных выборов граждан", - сказал Порошенко на брифинге в пятницу в Киеве после встречи с еврокомиссаром по вопросам политики европейского соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.

    Он снова заявил, что выборы в неподконтрольной части Донбасса угрожают срыву минского процесса.

    Украинские власти назначили выборы в местные органы власти на 25 октября. При этом власти ЛНР назначили местные выборы на 1 ноября, а в ДНР они должны пройти 18 октября.

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