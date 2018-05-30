Порошенко встретился с считавшимся убитым российским журналистом Аркадием Бабченко

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко встретился с российским журналистом Аркадием Бабченко.

Как передает Report, об этом глава Украины сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадия Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность. Я собственными глазами видел, как люди плакали и как счастливы были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались как за себя», - написал Порошенко.

Он поблагодарил всех украинцев, которые «проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну». «Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить тех, кого Россия боится больше всего. Спасибо Аркадию и украинским силовикам за то, что мы не дали реализовать этот сценарий в нашей стране», - отметил глава государства.

Отметим, накануне стало известно, что журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого 29 мая сообщила нацполиция Украины, жив. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что все произошедшее было частью специальной операции. Сам журналист выступил на пресс-конференции в СБУ. Покушение на убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, заявил на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак. Само убийство, о котором стало известно накануне, было инсценировано.

Организатор покушения задержан, добавил Грицак, а завербованный им исполнитель, судя по всему, стал участником специальной операции и будет проходить по уголовному делу как свидетель.