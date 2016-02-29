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    Порошенко возложил ответственность за перезагрузку кабмина на парламентскую коалицию

    В администрации Порошенко разработали несколько вариантов сценария дальнейшей судьбы премьера

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перезагрузка правительства на данный момент является ответственностью парламента и парламентской коалиции, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    По словам Порошенко коалиция должна определиться относительно кандидатуры членов кабмина и руководителя правительства, и относительно программы и порядка реформ, которые должны быть проведены, и в отношении позиций фракций, которые будут входить в состав этой коалиции.

    "Единственное, что я хочу подчеркнуть, — ни в коем случае я не могу допустить и не допущу досрочных парламентских выборов на этом этапе", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что в администрации Порошенко разработали несколько вариантов сценария дальнейшей судьбы премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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