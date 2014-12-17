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    Порошенко внесет в Раду проект об отказе от внеблокового статуса

    Президент Украины заявил о том, что принял решение вернуть страну к курсу в НАТО

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект об отказе от внеблокового статуса страны сразу после возвращения в Киев. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Внеблоковость Украины не смогла гарантировать нашу целостность, поэтому сегодня я решил огласить и вернуть Украину к курсу в НАТО. После возвращения на Украину я внесу в Раду законопроект об отмене внеблокового статуса", - заявил Порошенко, выступая в польском Сейме.

    "Мы уже сегодня углубляем сотрудничество с НАТО, впереди большая работа, чтобы достичь критериев членства в альянсе", - добавил он. В частности, по его словам, Киев переориентирует свой ОПК на стандарты НАТО. 

    Президент пообещал, что внешнеполитический курс обязательно будет вынесен на всеукраинский референдум.

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