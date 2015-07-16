Порошенко внес в Раду поправки в конституцию о децентрализации власти

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду доработанные поправки о децентрализации, которые закрепляют положение об особом статусе Донбасса в тексте самой конституции. Соответствующие документы размещены на сайте украинского парламента, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Первоначально проект поправок не включал упоминание об особом статусе Донбасса в текст конституции. О том, что этот особый статус будет определен специальным законом, говорилось лишь в переходных положениях самого закона о внесении поправок. Проект вызвал критику самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По их словам, "поправки, которые пытается пропихнуть президент Украины, касаются не самого тела конституции, а каких-то переходных положений".

Теперь положение "Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом" переносится из переходных положений закона о внесении поправок - в XV раздел самой украинской конституции.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять проект и направить в Конституционный суд для оценки.