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    Порошенко утвердил состав Совета реформ во главе с Саакашвили

    В состав Совета вошли несколько бывших министров стран-членов ЕС, американский сенатор Джон Маккейн и член Европарламента Яцек Сариуш- Вольский

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил положение и состав совещательного международного Совета реформ. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

    Согласно документу главой Совета назначен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В его состав вошли несколько бывших министров стран-членов ЕС, американский сенатор Джон Маккейн и член Европарламента Яцек Сариуш- Вольский.

    Совещательный международный Совет реформ является консультативным органом при президенте Украины. Совет занимается выработкой предложений и рекомендаций относительно осуществления на Украине реформ на основе международного опыта.

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