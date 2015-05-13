Порошенко утвердил состав Совета реформ во главе с Саакашвили

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил положение и состав совещательного международного Совета реформ. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Согласно документу главой Совета назначен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В его состав вошли несколько бывших министров стран-членов ЕС, американский сенатор Джон Маккейн и член Европарламента Яцек Сариуш- Вольский.

Совещательный международный Совет реформ является консультативным органом при президенте Украины. Совет занимается выработкой предложений и рекомендаций относительно осуществления на Украине реформ на основе международного опыта.