Порошенко: Украина ждет от МВФ 7 млрд. долларов в феврале

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Украина ожидает от МВФ очередной транш финансовой помощи уже в феврале, заявил президент Пётр Порошенко в интервью телеканалу "Блумберг ТВ" в Давосе, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

"Мы ожидаем следующий транш в феврале", - сказал украинский президент.

Позднее в интервью телеканалу Си-эн-эн Порошенко сказал, что Украина ожидает получить от фонда 7 млрд. долларов.

Год назад Международный валютный фонд (МВФ) согласовал предоставление Украине займа в размере 17,5 млрд. долларов в рамках новой программы экономических реформ. Первый транш от МВФ был направлен Украине в марте и составил по словам премьер-министра Арсения Яценюка, около 5 млрд. долларов. Второй транш на 1,7 млрд. страна получила в августе. Получение третьего транша ожидалось в декабре 2015 года, однако Украина не смогла его получить.

В четверг в Давосе Порошенко встретился с главой МВФ Кристин Лагард, чтобы обсудить предоставление Украине международной финансовой помощи. И Лагард, и Порошенко остались довольны переговорами.

Немалая часть международных долговых обязательств Украины - это долги перед Россией. В конце 2015 года российский Минфин начал готовиться к судебному разбирательству с Украиной из-за неуплаты долга в 3 млрд. долларов по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям, которые были выкуплены Россией.

Также в начале недели российский "Газпром" предъявил "Нафтогазу Украины" счет на 2,5 млрд. долларов за газ, не выбранный украинским холдингом в III квартале 2015 года.