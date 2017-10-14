Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во время провозглашения клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает.

"Нет сомнений, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры ... Возможно, будущий президент. И возможно даже - генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса", - заявил П.Порошенко.