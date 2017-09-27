Президент Украины созывает "военный кабинет" в связи с пожаром на военных складах

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко принял решение созвать "военный кабинет" для обсуждения ситуации в Винницкой области, где происходят взрывы на складах боеприпасов, передает Report.

"Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, министра обороны, начальника Генштаба, главы Службы безопасности Украины, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сразу после их возвращения из Винницы", - написал П.Порошенко в среду в Facebook.

Наряду с этим в связи с пожарами на военных складах Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила антитеррористические учения в Виннице, которые были запланированы на 26-27 сентября.

Отметим, что 26 сентября в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов. По информации Генштаба Украины, пожар в общей сложности охватил 10% складов.

Военная прокуратура центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту совершения диверсии.