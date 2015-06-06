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    Порошенко: референдум о вступлении Украины в НАТО не имеет первостепенного приоритета

    Президент Украины пояснил, что референдум является скорее символическим актом

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Проведение в Украине референдума по вопросу вступления в НАТО не имеет для страны первостепенного приоритета. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию выразил президент Петр Порошенко.

    "Для нас это не приоритет, - заявил украинский президент в интервью газете Le Monde сегодня. - Мы сначала должны провести реформы, чтобы изменить страну".

    Порошенко пояснил, что референдум является скорее "символическим актом" и нужен для того, что доказать, что "только украинский народ вправе выбирать будущее страны".

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