Порошенко: референдум о вступлении Украины в НАТО не имеет первостепенного приоритета

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Проведение в Украине референдума по вопросу вступления в НАТО не имеет для страны первостепенного приоритета. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию выразил президент Петр Порошенко.

"Для нас это не приоритет, - заявил украинский президент в интервью газете Le Monde сегодня. - Мы сначала должны провести реформы, чтобы изменить страну".

Порошенко пояснил, что референдум является скорее "символическим актом" и нужен для того, что доказать, что "только украинский народ вправе выбирать будущее страны".