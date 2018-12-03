Порошенко рассказал о неудачной попытке связаться с Путиным

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью France24 снова рассказал, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, по словам Порошенко, он готов к телефонному разговору в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнёров.

«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор», — сказал он.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября.