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    Порошенко рассказал о неудачной попытке связаться с Путиным

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью France24 снова рассказал, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    Как передает Report, по словам Порошенко, он готов к телефонному разговору в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнёров.

    «К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор», — сказал он.

    Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября.

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