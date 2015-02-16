Порошенко рассчитывает на подписание меморандума между Украиной и МВФ

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что меморандум по новой кредитной программе будет подписан между Международным валютным фондом (МВФ) и Киевом в ближайшие дни. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает пресс-служба украинского президента.

В понедельник Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

"Президент (Порошенко - ред.) проинформировал о том, что близится к завершению подготовка нового соглашения с МВФ, которая нацелена на "достаточно амбициозную стратегию реформ". Глава государства выразил надежду на подписание меморандума с МВФ в ближайшие дни", - говорится в сообщении.





