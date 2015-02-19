Порошенко, Путин, Олланд и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президенты Украины, Франции, России и канцлер Германии провели телефонный разговор. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Украины, глава Украинского государства Петр Порошенко призвал во время разговора «не делать вид, что то, что произошло в Дебальцево, соответствует Минским договоренностям». Он также призвал выработать четкие гарантии на случаи, если будут дальнейшие попытки нарушить эти договоренности.

Собеседники согласились, что представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть предоставлено полное содействие, и сегодня они должны получить доступ для мониторинга и верификации, особенно в зонах Донецкого аэропорта, Горловки, Первомайска и Широкино и в других местах, где сегодня были обстрелы.

Президент Украины потребовал освободить всех пленных, в том числе и тех, кто попал в плен в районе Дебальцево.

Стороны договорились, что на этой неделе скоординируют действия на уровне министров иностранных дел по выполнению указанных целей. При этом украинская сторона настояла, чтобы в эти дискуссии был также включен вопрос привлечения миротворцев - как по линии соприкосновения, так и по линии межгосударственной границы Украины и России.