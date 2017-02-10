Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Они обсудили повестку дня следующего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое планируется провести под сопредседательством глав двух государств весной текущего года.

"Стороны отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия в контексте реализации достигнутых договоренностей и заявили, что это является прочной базой для дальнейшего развития стратегического партнерства. В ходе встречи также было отдельно отмечена важность скорейшего завершения переговорного процесса по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией ", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр иностранных дел заверил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться непоколебимой в поддержке территориальной целостности Украины, в том числе непризнании незаконной оккупации Крыма.