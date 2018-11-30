Порошенко прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.
Как сообщает Report, об этом Порошенко написал в Twitter, комментируя публикацию Трампа.
«Вот как поступают великие лидеры», — сказал президент Украины.
Ранее Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе.
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