Порошенко прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.

Как сообщает Report, об этом Порошенко написал в Twitter, комментируя публикацию Трампа.

«Вот как поступают великие лидеры», — сказал президент Украины.

Ранее Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе.