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    Порошенко прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.

    Как сообщает Report, об этом Порошенко написал в Twitter, комментируя публикацию Трампа.

    «Вот как поступают великие лидеры», — сказал президент Украины.

    Ранее Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе.

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