Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко проголосовал в воскресенье на выборах главы государства.

Свой бюллетень он опустил в избирательный ящик в Киеве, в Доме офицеров, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня проголосовал за Украину, как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев, - сказал он. - Это [голосование на выборах] является абсолютно необходимым условием для нашего движения вперед, вперед к возвращению Украины в семью европейских народов, вперед к нашему членству в Европейском союзе и НАТО, к продолжению чрезвычайно важных реформ", - заявил Порошенко журналистам.

Он также высказал уверенность, что выборы хорошо организованы и волеизъявлению граждан ничто не помешает.