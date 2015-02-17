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    Порошенко призвал СБ ООН не допустить военных действий в центре Европы

    Об этом Порошенко сообщил в ходе телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко обратился к постоянным членам СБ ООН с призывом не допустить развертывания полномасштабных военных действий в центре Европы, сообщает пресс-служба Порошенко.

    Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Порошенко сообщил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

    "Обращаюсь к постоянным членам Совета Безопасности ООН не допустить дальнейшего нарушения основных принципов и норм ООН и развертывания полномасштабных военных действий в самом центре Европы", - говорится в сообщении.

    В ходе разговора Порошенко и Меркель также осудили нарушения режима прекращения огня в Дебальцево.

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