Порошенко признал поражение на выборах президента Украины - ДОПОЛНЕНО

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Действующий президент Украины Петр Порошенко, который, согласно результатам разных экзитполов, почти втрое проиграл во втором туре выборов главы государства своему сопернику Владимиру Зеленскому, признал итоги голосования, но заявил, что не уйдет из политики.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, Порошенко призвал свою команду "никогда не сдаваться".

"Дорогие члены команды, дорогие соотечественники, сотрудники СМИ, никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Не сдавайтесь ни в большом, ни в малом", - добавил он, пояснив что эти слова принадлежат Уинстону Черчиллю.

Напомним, что в Украине завершился второй тур выборов президента. Согласно результатам "Национального экзитпола", кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре. Так, Зеленский набирает во втором туре выборов 73,2% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25,3%.