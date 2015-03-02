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    Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины

    Савченко находится в СИЗО Матросская тишина

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/Украинский президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины находящейся под арестом в России летчице Надежде Савченко.

    "Надежда является символом несокрушимости украинского духа и героизма, символом того, как надо защищать и любить Украину. Символом нашей победы", - заявил Порошенко, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Надежда Савченко, которую в России обвиняют в причастности к гибели российских журналистов, находится в СИЗО "Матросская тишина".

    13 декабря она объявила голодовку в знак протеста против содержания под стражей. Голодовка продолжается уже 80 дней. Защита летчицы просит перевести Савченко под домашний арест.

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