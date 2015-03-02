Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/Украинский президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины находящейся под арестом в России летчице Надежде Савченко.

"Надежда является символом несокрушимости украинского духа и героизма, символом того, как надо защищать и любить Украину. Символом нашей победы", - заявил Порошенко, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Надежда Савченко, которую в России обвиняют в причастности к гибели российских журналистов, находится в СИЗО "Матросская тишина".

13 декабря она объявила голодовку в знак протеста против содержания под стражей. Голодовка продолжается уже 80 дней. Защита летчицы просит перевести Савченко под домашний арест.