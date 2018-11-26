Порошенко принял решение ввести военное положение на территории Украины

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду вопрос о введении в стране военного положения на 60 суток. Об этом он заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) трансляцию вел телеканал «112 Украина», передает Report.

Он «как верховный главнокомандующий» обратился к депутатам с просьбой одобрить военное положение. Порошенко пообещал, что этот режим не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».

По словам председателя СНБО Александра Турчинова, военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным, как актом военной агрессии».

Ранее ВМС Украины обвинили Россию в обстреле корабельной группы.