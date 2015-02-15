Порошенко отдал приказ о прекращении огня

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко дал приказ Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии и другим подразделениям прекратить огонь.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в заявлении из Генерального штаба, которое транслировалось в прямом эфире.

“Я отдаю сейчас приказ Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, подразделениям Министерства внутренних дел, подразделениям Пограничной службы, подразделениям Службы безопасности - прекратить огонь в 00.00 15 февраля”, - сказал он.