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    Порошенко отдал приказ о прекращении огня

    Я отдаю приказ прекратить огонь в 00.00 15 февраля

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко дал приказ Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии и другим подразделениям прекратить огонь.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в заявлении из Генерального штаба, которое транслировалось в прямом эфире.

    “Я отдаю сейчас приказ Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, подразделениям Министерства внутренних дел, подразделениям Пограничной службы, подразделениям Службы безопасности - прекратить огонь в 00.00 15 февраля”, - сказал он.

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