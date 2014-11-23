Порошенко приедет в Прагу на празднование 70-летия освобождения Освенцима

Президент Украины Петр Порошенко приедет в Прагу в конце января на празднование 70-летия освобождения концлагеря Освенцим.

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/

"Порошенко принял приглашение чешского президента Милоша Земана и приедет в Прагу в конце января 2015 года на празднование 70-летия освобождения концлагеря Освенцим", - заявил в глава украинского МИД Павел Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Земан пригласил на торжества российского коллегу Владимира Путина.

"Президент Милош Земан пригласил в Прагу руководителей четырех государств антигитлеровской коалиции на празднование 70-ой годовщины освобождения концлагеря Освенцим, которое отмечается 27 января 2015 года. Приглашения направлены президенту России Владимиру Путину, а также главам США, Великобритании и Франции", - сообщил пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек.

По его словам, вполне логично, что на мероприятие приглашены главы государств - участников антигитлеровской коалиции.