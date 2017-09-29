Порошенко поручил подать на Россию в суд из-за моста в Крым

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста", - написал Цеголко в Twitter.

При этом он не уточнил, в какой именно суд Порошенко захотел пожаловаться.

Ранее украинская прокуратура открыла уголовное дело по статье "нарушение правил экологической безопасности" при строительстве моста через Керченский пролив. Украинская сторона опасается изменения химического состава воды в Азовском море.