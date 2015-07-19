Порошенко: попробую убедить Раду поддержать закон по децентрализации

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к гражданам страны заявил, что приложит все усилия для того, чтобы депутаты Верховной рады поддержали поправки по децентрализации d Украине.

Report со ссылкой на РИА Новости сообщает, что глава государства отметил, что эта дискуссия оказалась настолько горячей, что требует спокойного анализа и внимательной расстановки всех точек над "и". По его словам, "отдельные фракции, которых я считал и продолжаю считать своими партнерами, неожиданно атаковали мой мирный план".

"Я приложу все усилия, чтобы до окончательного голосования за изменения осенью убедить этих депутатов поддержать их. Ведь что бы означал провал этой реформы. Первое — это конец международной коалиции в поддержку Украины и после этого — очевидная эскалация насилия на Донбассе, в которой мы с агрессором остались бы с глазу на глаз, один на один", — приводятся слова Порошенко из обращения на сайте украинского президента.