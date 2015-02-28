Порошенко пообещал украинцам крепкую гривну

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть стране крепкую гривну. Он отметил, что предпримет решительные действия и доллар будет стоить 20-22 гривны. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам главы государства, девальвацию национальной валюты "кто-то использует для дестабилизации в стране в условиях подготовки к подписанию соглашения с МВФ".

При этом 27 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство пересмотрит экономические параметры, заложенные в бюджет, поскольку они оказались слишком оптимистичными. Бюджет страны планировался исходя из курса доллара в 21,7 гривны и 26-процентной инфляции.

26 февраля официальный курс доллара превысил 30 гривен. При этом в обменниках американскую валюту продают за 40 гривен, а европейскую — за 50. На черном рынке стоимость доллара достигла 50 гривен.

Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева говорила, что фундаментальных причин для обвала гривны нет. "Все эти движения связаны с иррациональным поведением рынка, который больше движим страхами, чем пониманием того, что происходит на рынке", — поясняла она.