Порошенко подтвердил освобождение 16 украинских военных

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подтвердил освобождение из плена в Донбассе 16 украинских военных.

"Только что освободили из плена 16 наших героев. Ребята уже в автобусе едут до Краматорска. Боремся за каждого украинца", - написал президент в "Твиттере".

Ранее представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили, что это последние 16 украинских военных, которые находятся у них в плену, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Мы полностью выполнили все договоренности, это последние пленные, которые у нас находятся. На территории ЛНР также нет ни одного пленного. Последняя передача с территории ЛНР была 104 человека", - заявила представитель ДНР Дарья Морозова.