Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О Стратегии национальной безопасности Украины". Об этом говорится на сайте главы украинского государства, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Документ вводит в действие соответствующее решение совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 6 мая 2015 года.

Согласно стратегии, основными направлениями государственной политики в данной сфере является "восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанного государственной границы Украины, создание эффективного сектора безопасности и обороны и повышение обороноспособности страны, в том числе благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с государствами НАТО и ЕС".

При этом, в стратегии говорится о достижении "полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники".