​Порошенко подписал указ о назначении Саакашвили главой Одесской области

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении экс-президента Грузии и советника украинского лидера Михаила Саакашвили главой Одесской области.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Назначить Михаила Саакашвили главой Одесской областной городской администрации», — говорится в указе.
Кроме того, на сайте украинского президента также размещен указ о снятии полномочий главы Одесской области с Игоря Палицы.
Ранее сообщалось, что Саакашвили получил украинское гражданство.
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