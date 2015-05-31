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    ​Порошенко подписал указ о назначении Саакашвили главой Одесской области

    «Назначить Михаила Саакашвили главой Одесской областной городской администрации»

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении экс-президента Грузии и советника украинского лидера Михаила Саакашвили главой Одесской области.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Украины.

    «Назначить Михаила Саакашвили главой Одесской областной городской администрации», — говорится в указе.

    Кроме того, на сайте украинского президента также размещен указ о снятии полномочий главы Одесской области с Игоря Палицы.

    Ранее сообщалось, что Саакашвили получил украинское гражданство.

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