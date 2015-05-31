​Порошенко подписал указ о назначении Саакашвили главой Одесской области

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении экс-президента Грузии и советника украинского лидера Михаила Саакашвили главой Одесской области.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Назначить Михаила Саакашвили главой Одесской областной городской администрации», — говорится в указе.

Кроме того, на сайте украинского президента также размещен указ о снятии полномочий главы Одесской области с Игоря Палицы.

Ранее сообщалось, что Саакашвили получил украинское гражданство.