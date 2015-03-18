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    Порошенко подписал новый закон о статусе Донбасса

    Часть Луганской и Донецкой областей была признана Киевом оккупированной территорией

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении особого статуса Донецкой и Луганской областям после проведения там местных выборов.

    Ранее этот закон был подписан спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

    Часть Луганской и Донецкой областей была признана Киевом оккупированной территорией. Согласно новым поправкам, лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР не смогут принять участие в выборах, которые к тому же будут проведены только после прекращения военных действий.

    В России поправки в украинский закон назвали нарушением политической части минских договоренностей, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Из постановления Верховной Рады вытекает, что только когда руководить этими территориями будут те, кто приемлем для Киева, закон об особом статусе вступит в законную силу", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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