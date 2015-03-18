Порошенко подписал новый закон о статусе Донбасса

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении особого статуса Донецкой и Луганской областям после проведения там местных выборов.

Ранее этот закон был подписан спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

Часть Луганской и Донецкой областей была признана Киевом оккупированной территорией. Согласно новым поправкам, лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР не смогут принять участие в выборах, которые к тому же будут проведены только после прекращения военных действий.

В России поправки в украинский закон назвали нарушением политической части минских договоренностей, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Из постановления Верховной Рады вытекает, что только когда руководить этими территориями будут те, кто приемлем для Киева, закон об особом статусе вступит в законную силу", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.