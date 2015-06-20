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    Порошенко оспорил лишение Януковича звания президента

    По мнению Порошенко, инициировав и приняв соответствующий законопроект, депутаты превысили свои полномочия

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко направил в конституционный суд страны жалобу на решение Верховной рады лишить его предшественника Виктора Януковича президентского звания, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По мнению Порошенко, инициировав и приняв соответствующий законопроект, депутаты превысили свои полномочия, поскольку конституция позволяет им принимать только законы, имеющий нормативный характер.

    Закон о лишении Януковича звания президента был принят в феврале, однако вступил в силу только после официальной публикации на прошлой неделе. На момент принятия закона Порошенко не предъявлял к нему претензий и подписал документ.

    Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года на фоне недовольства значительной части населения страны его отказом от курса на евроинтеграцию страны. После этого бывший президент сбежал в Россию, а на Украине прошли досрочные выборы главы государства.

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