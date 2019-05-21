В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело и начало расследование по факту возможной государственной измены в отношении бывшего президента Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили пресс-службе Госбюро, которое занимается расследованием преступлений высших должностных лиц.

"Следователи центрального аппарата Госбюро расследований 21 мая по заявлению Андрея Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, преступлений, предусмотренных ст. 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", ст. 111 УК "Государственная измена" и 426-1 "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении структуры.

В Госбюро Украины уточнили, что дело возбуждено в связи с событиями 25 ноября прошлого года, когда три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны ФСБ России.