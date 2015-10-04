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    Порошенко: "нормандская четверка" не подписала никаких соглашений

    В Париже обсуждалось ускорение и усиление имплементации минских соглашений.

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Лидеры стран "нормандской четверки" в Париже обсуждали сроки и условия выполнения минских договоренностей, никаких соглашений подписано не было, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

    "Никаких соглашений в Париже подписано не было. Мы обсуждали в Париже в "нормандском формате" термины и шаги касательно ускорения и усиления имплементации минских соглашений", — цитирует Порошенко Report со ссылкой на РИА «Новости».

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