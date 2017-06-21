Порошенко: не верю в сговор Трампа с Россией

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News заявил, что он не верит в «сговор» президента США Дональда Трампа с Россией.

Как передает Report, об этом сoобщил Газета.ру.

«Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией)», — сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он назвал Трампа "сильным лидером с харизмой", а также другом Украины, который поможет урегулировать вооруженный конфликт в стране.

Накануне Петр Порошенко провел в Вашингтоне переговоры с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.