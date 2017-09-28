Порошенко назвал пожары на военных складах угрозой национальной безопасности

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко назвал ситуации, аналогичные пожару на военном складе в Виннице, угрозой для национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сoобщает "Интерфакс".

"Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности и я просил бы тщательно подготовиться к заседанию СНБО для того, чтобы нами были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, чтобы не допустить повторения", - сказал он.

Данное заявление Порошенко сделал в ходе заседания военного кабинета в Киеве.

Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились.