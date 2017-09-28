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    Порошенко назвал пожары на военных складах угрозой национальной безопасности

    Данное заявление Порошенко сделал в ходе заседания военного кабинета

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко назвал ситуации, аналогичные пожару на военном складе в Виннице, угрозой для национальной безопасности.

    Как передает Report, об этом сoобщает "Интерфакс".

    "Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности и я просил бы тщательно подготовиться к заседанию СНБО для того, чтобы нами были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, чтобы не допустить повторения", - сказал он.

    Данное заявление Порошенко сделал в ходе заседания военного кабинета в Киеве.

    Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились.

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