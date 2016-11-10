Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко принес белорусскому лидеру Александру Лукашенко извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании «Белавиа».

Как передает Report, об этом агентству «БелТА» сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Порошенко проинформировал президента Белоруссии, что виновные наказаны.

Главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов впредь.

21 октября «Боинг» вылетел из киевского аэропорта, однако вскоре, на подлете к границе, диспетчер сообщил командиру экипажа, что самолет должен вернуться. При этом пилотам пригрозили поднять в воздух боевую авиацию.

После приземления в Жулянах сотрудники правоохранительных органов вывели из самолета армянского журналиста Армена Мартиросяна, но через некоторое время отпустили. Как пояснили в Службе безопасности Украины, лайнер вернули, чтобы силовики смогли убедиться в отсутствии угрозы национальной безопасности.

На борту направлявшегося в Минск самолета находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа. В связи с инцидентом Минск заявил Киеву официальный протест.