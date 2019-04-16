​Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко договорились по дебатам.

Как передает Report, об этом "Украинской правде" сообщил представитель штаба президента Олег Медведев.

По его словам, между кандидатами и администрацией стадиона "Олимпийский" было заключено трехстороннее соглашение об аренде спорткомплекса на 19 апреля.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Окончательные итоги первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко - 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.