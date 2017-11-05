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    Порошенко и Тиллерсон обсудили санкции против России

    Президент Украины и госсекретарь США провели телефонный разговор

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт администрации украинского президента.

    "Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке", - отмечается в сообщении.

    Также Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины во время "продолжающейся российской агрессии". Украинский президент и госсекретарь США коснулись и вопроса развертывания международной миссии ООН в Донбассе.

    "Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.

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