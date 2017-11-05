Порошенко и Тиллерсон обсудили санкции против России

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает сайт администрации украинского президента.

"Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке", - отмечается в сообщении.

Также Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины во время "продолжающейся российской агрессии". Украинский президент и госсекретарь США коснулись и вопроса развертывания международной миссии ООН в Донбассе.

"Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.